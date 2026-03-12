Meloni ribalta accuse | la sinistra e le basi USA

Durante il dibattito parlamentare, la Premier ha respinto le accuse rivolte alla sinistra sull’uso delle basi militari statunitensi e le decisioni atlantiste, chiarendo la propria posizione e contestando le critiche.

Nel cuore del dibattito parlamentare italiano, la Premier ha ribaltato le accuse di ipocrisia rivolte alla sinistra riguardo all’uso delle basi militari statunitensi e alle scelte atlantiste. Durante una sessione in Aula, il governo ha smontato le narrazioni semplificate sull’intervento in Iran, richiamando alla memoria un precedente storico che mette in luce l’incoerenza delle posizioni dell’opposizione. La discussione si è concentrata sulla gestione della sicurezza nazionale e sul ruolo dell’Italia nelle dinamiche internazionali, evidenziando come certe critiche politiche nascondano una doppia misura applicata ai governi precedenti. L’evento si colloca nel contesto delle tensioni geopolitiche attuali, dove la richiesta di chiarezza su un possibile ingresso in guerra si scontra con la ferma dichiarazione di non volerlo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

