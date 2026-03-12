Meloni | i magistrati sbagliano e fanno carriera Sì

La presidente del Consiglio ha parlato al teatro Franco Parenti di Milano in vista del referendum confermativo previsto per il 22 e 23 marzo. Durante il suo intervento, ha affermato che alcuni magistrati commettono errori e usano la carriera come motivo di avanzamento. La dichiarazione ha suscitato reazioni e discussioni tra gli osservatori politici e giudiziari.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha preso la parola al teatro Franco Parenti di Milano, in vista del referendum confermativo fissato per il 22 e 23 marzo. Durante l’evento organizzato da Fratelli d’Italia, la premier ha ribadito che l’obiettivo della riforma non è liberarsi dei magistrati, ma correggere le disfunzioni del sistema. La campagna elettorale si svolge con una forte mobilitazione interna e proteste esterne. L’incontro si è tenuto mentre risuonava come colonna sonora Sarà per sempre sì di Sal Da Vinci, vincitrice del Festival di Sanremo. Nonostante l’atmosfera festosa all’interno, davanti al teatro si sono radunate circa ventina di persone con bandiere di Potere al Popolo e Cambiare Rotta contro l’evento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

