Il governo, guidato dalla premier, vota una parte della mozione del Partito Democratico, mentre si apre uno spiraglio di dialogo con l’opposizione. La premier afferma che se non si vuole dialogare, bisogna essere chiari, e le sue parole sembrano indicare una volontà di confronto, anche se poi si chiudono le porte a ulteriori discussioni. La questione del referendum resta al centro delle attenzioni politiche.

Usa toni moderati al Senato, ma alla Camera attacca Conte e accusa: "Non volete dialogare, ditelo". L'appello di Crosetto: "Uniamoci". E' terrore referendum e scaricabarile fra Tajani e Salvini La malasorte migliora Meloni. “Non volete dialogare? Ditelo chiaramente”. Apre (e chiude) al dialogo. E’ più forte quando è disarmata e vulnerabile, quando al Senato Meloni abbassa la voce, la modera, e dice: “Sono disponibile ad aprire un tavolo con le opposizioni”, “credetemi, sono sincera”. Il governo dà parere favorevole, in parte, alla mozione del Pd su Iran. E’ migliore questa Meloni dell’altra che, alla Camera, se la prende con lo strabismo della sinistra, con Clinton, Giuseppe Conte. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Meloni e la malasorte: apre e (chiude) al dialogo con l'opposizione. Il governo vota parte della mozione Pd. La faglia referendum

