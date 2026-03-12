Meloni a Schlein | dialogo negato accuse di insulti

Dopo il dibattito parlamentare di ieri, la tensione tra Meloni e Schlein si è acuita. Meloni ha accusato Schlein di aver negato il dialogo, mentre quest’ultima ha sostenuto di essere stata vittima di insulti. La discussione si è svolta con accenti molto duri, aumentando lo scontro tra i due protagonisti della scena politica. La situazione resta molto tesa e senza segnali di de-escalation.

La tensione politica si è innalzata drasticamente nelle ore successive al dibattito parlamentare di ieri. La premier Giorgia Meloni ha replicato con fermezza alla segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, negando l’uso della clava e accusando l’opposizione di aver risposto a un invito al dialogo con insulti personali. L’appello all’unità lanciato dalla leader esecutiva non è stato accolto come sperato. Mentre il governo cerca un tavolo di confronto sulla crisi in corso riguardante l’Iran, la risposta dell’opposizione è stata percepita come ostile. La data di oggi, giovedì 12 marzo 2026, segna il momento in cui queste accuse vengono formalizzate pubblicamente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Meloni a Schlein: 'Il mio appello è sincero da loro insulti. L'invito resta valido'. La segretaria dem: 'Sta facendo tutto da sola. Noi ci siamo ma posi clava'Mi corre l'obbligo, per ristabilire quanto accaduto, di rispondere alle dichiarazioni della segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, relativamente all'appello all'unità che ho rivolto ieri, ... ansa.it

Meloni a Schlein: Nessuna clava, da voi insulti. La replica: Sta facendo tutto da solaImmediata la replica di Schlein: Meloni sta facendo tutto da sola. Lo abbiamo detto ieri: noi ci siamo come ci siamo sempre stati. A giugno io per prima chiamai la presidente del Consiglio. Ora deve ... repubblica.it

Giorgia Meloni aveva promesso di ELIMINARE le accise su benzina e gasolio. Ora dice di averle ALLINEATE. In Senato le ho dimostrato che lei le ha AUMENTATE. Ecco perché non viene volentieri in Parlamento. Perché quando Giorgia si confronta con noi i x.com

Diciamocelo. Non avevamo grandi aspettative sul discorso di Giorgia Meloni. In Parlamento, oggi, sulle guerre in corso doveva prendere una posizione netta. Dire poche, semplici, parole. “L’Italia si schiera dalla parte del diritto internazionale, senza se e senz facebook