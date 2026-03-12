Melito | rubati farmaci oncologici Iiriti chiede sicurezza

A Melito Porto Salvo, nell’ospedale Tiberio Evoli, sono stati rubati farmaci oncologici e chemioterapici. L’episodio è stato segnalato dalle autorità sanitarie, che chiedono maggiore sicurezza per evitare future sottrazioni di medicinali essenziali. Nessun dettaglio sulle modalità del furto o sui responsabili è stato ancora comunicato.

Un grave episodio di sottrazione di medicinali oncologici e chemioterapici ha colpito l’ospedale Tiberio Evoli a Melito Porto Salvo, nella provincia di Reggio Calabria. Il consigliere regionale Daniela Iiriti ha espresso profonda preoccupazione per la sicurezza dei pazienti fragili e ha ribadito l’impegno politico a valorizzare il presidio sanitario. L’accaduto non rappresenta solo una violazione della legge, ma un attacco diretto alla salute di chi affronta terapie complesse nel territorio jonico reggino. La struttura ospedaliera, pur tra le difficoltà note, continua a garantire servizi essenziali per una vasta area che altrimenti dovrebbe spostarsi verso presidi molto distanti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Melito: rubati farmaci oncologici, Iiriti chiede sicurezza Articoli correlati Rete criminale in azione, i farmaci oncologici rubati a Melito Porto Salvo finivano in Lombardia: i nomi degli arrestatiGli inquirenti hanno lavorato individuando autovetture, analizzando il traffico telefonico e seguendo gli spostamenti tra Napoli e la Calabria, fino... "Rubare farmaci oncologici è un gesto ignobile": Occhiuto sul furto all’ospedale di Melito Porto SalvoIl presidente della Regione Calabria commenta su X l’operazione della procura di Reggio Calabria e l’intervento dei carabinieri "Rubare farmaci... Una raccolta di contenuti su Melito rubati farmaci oncologici Iiriti... Temi più discussi: Ospedale 'Tiberio Evoli' di Melito Porto Salvo, rubati farmaci oncologici per 1,2 milioni: arresti nel Reggino; Farmaci antitumorali rubati a Napoli e rivenduti all’estero: dieci arresti; Furto in ospedale di farmaci oncologici per 1,2 milioni, arresti; Colpo milionario in ospedale, rubati farmaci oncologici per oltre 1,2 milioni di euro. Melito Porto Salvo, furto in ospedale di farmaci oncologici per 1,2 milioni: arrestiMelito Porto Salvo furto in ospedale Tiberio Evoli di farmaci oncologici per 1 2 milioni rubati dalla farmacia arresti ... giornaledicalabria.it Maxi furto di farmaci oncologici all’ospedale di Melito Porto Salvo, 4 arrestiIl valore dei farmaci sottratti è di oltre 1,2 milioni di euro. Dalle indagini è emersa una ramificata rete criminale con base a Napoli, specializzata nell’esecuzione di furti ai danni delle farmacie ... quotidianosanita.it Melito di Porto Salvo (RC): maxi furto di farmaci oncologici e salvavita presso la farmacia ospedaliera, per un importo complessivo superiore a 1milione e 200mila euro. I #Carabinieri arrestano 4 persone appartenenti ad una ramificata rete criminale cara x.com I Carabinieri della Compagnia di Melito Porto Salvo hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di quattro soggetti originari di Napoli e provincia. Le indagini della Procura di Reggio Calabria hanno ricostruito una rete criminale - facebook.com facebook