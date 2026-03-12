A Melito Porto Salvo, il ciclone Harry ha provocato danni significativi alla spiaggia, cancellandola in alcune zone. La città affronta ora una crisi economica e infrastrutturale, che coinvolge diversi settori. Le conseguenze dell’evento atmosferico sono evidenti e si riflettono sulla vita quotidiana dei residenti. La situazione resta critica e richiede interventi immediati per affrontare le conseguenze del disastro naturale.

La città di Melito Porto Salvo si trova al centro di una crisi economica e infrastrutturale senza precedenti, scatenata dall’impeto distruttivo del ciclone Harry che ha investito la fascia ionica calabrese. Il primo cittadino Tito Nastasi ha lanciato un grido d’allarme alla Camera dei Deputati, denunciando il rischio concreto di vedere collassare l’intera economia locale a causa della distruzione delle infrastrutture costiere e dell’incertezza totale che paralizza il settore turistico. Con danni alle reti idriche e fognarie e la scomparsa fisica della spiaggia sabbiosa, il comune affronta una situazione in cui le risorse proprie sono esaurite e manca ogni contributo finanziario esterno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Melito: ciclone Harry cancella la spiaggia, economia

