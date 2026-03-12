Al Ministero delle Imprese e del Made in Italy si è svolto un incontro che ha confermato i licenziamenti a Melfi, dove le aziende Trasnova, Logitech e Teknoservice hanno deciso di non attivare gli ammortizzatori sociali. Nonostante gli investitori siano pronti, i licenziamenti restano confermati e nessuna misura di sostegno è stata presa per i lavoratori coinvolti.

Un incontro tenutosi al Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha messo a nudo una realtà difficile per i lavoratori di Melfi, dove le aziende Trasnova, Logitech e Teknoservice hanno rifiutato di attivare gli ammortizzatori sociali. Nonostante la presenza di potenziali investitori come Napoli Uno, pronte ad assumere circa ventina di dipendenti nelle sedi di Caserta, Gricignano di Aversa, Casoria e Milano, le imprese locali non hanno ancora ritirato i licenziamenti previsti. La tensione è palpabile mentre i sindacati Fim, Fiom, Uilm, Fismic, Uglm e Aqcfr denunciano una assoluta noncuranza da parte dei datori di lavoro che, pur ricevendo nuovi appalti in provincia di Frosinone, non offrono vie di ricollocazione immediata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Melfi: licenziamenti confermati, investitori pronti ma

