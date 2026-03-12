Melbourne vince | la città più vivace al mondo secondo

La classifica annuale delle destinazioni urbane più vivaci del pianeta ha appena annunciato che Melbourne si trova in prima posizione. La città australiana ha superato altre metropoli per il suo dinamismo e la varietà di attività offerte ai residenti e ai visitatori. La graduatoria viene aggiornata ogni anno e si basa su diversi indicatori legati alla vivacità urbana.

La classifica annuale delle destinazioni urbane più vivaci del pianeta è stata pubblicata, posizionando Melbourne al vertice assoluto della graduatoria. Il sondaggio ha coinvolto oltre 24.000 abitanti di città globali e le valutazioni di esperti locali per definire i luoghi migliori in cui vivere e viaggiare. Melbourne ha superato tutte le altre metropoli grazie a un mix unico tra cultura, gastronomia e eventi sportivi che animano la città tutto l’anno. La capitale australiana si distingue per la sua energia creativa, con quartieri ricchi di bar sui tetti, cinema indipendenti e street art che definiscono il tessuto urbano. L’Italia non figura nella top 10, ma una realtà nazionale riesce a entrare nella graduatoria estesa delle 25 migliori città mondiali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Melbourne vince: la città più vivace al mondo secondo Articoli correlati Londra vince per la 14esima volta: ecco la classifica delle 10 città più attraenti al mondoPer il quattordicesimo anno consecutivo, Londra si conferma la città più potente del pianeta secondo il Global Power City Index, uno studio che... Leggi anche: La top 10 delle compagnie aeree più sicure al mondo: vince Etihad Airways, al secondo posto c’è Hong Kong, chiude il podio una sorpresa. E l’Italia? La classifica completa