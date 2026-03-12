Negli ospedali e negli ambulatori, le aggressioni ai medici si stanno moltiplicando, creando una situazione difficile da gestire. I casi si stanno accumulando, rendendo il fenomeno una vera e propria emergenza che continua a crescere nel tempo. La situazione si presenta come una problematica che si manifesta con frequenza sempre più elevata, coinvolgendo professionisti sanitari di diverse strutture.

Le dimensioni sono quelle di una vera e propria piaga. Difficile da estirpare, come un rampicante, e in aumento costante come una linea ascendente sul piano cartesiano. Così appare nel giorno nazionale contro la violenza sugli operatori sanitari e socio-sanitari il compendio del 2025 per le segnalazioni di aggressioni nei confronti di medici e infermieri dell’Ausl Romagna. Secondo gli ultimi dati rilasciati dall’Azienda sanitaria, infatti, il numero di eventi segnalati nel corso dell’ultimo anno è arrivato a toccare i 539 eventi su tutto il territorio di competenza, contro i 498 del 2024. Si tratta di un aumento di 41 episodi, con un trend di lieve aumento che trova conferma a più ampio raggio anche con quanto è stato reso noto su base regionale ieri da viale Aldo Moro a Bologna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Medici nel mirino. Aumentano le aggressioni nei reparti e ambulatori

