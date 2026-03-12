Medici indagati attesa decisione sull' interdizione I legali | Hanno svolto il loro lavoro con professionalità

Otto medici coinvolti in un'inchiesta sono stati ascoltati oggi nel Tribunale di Ravenna per chiarire la loro posizione in merito a un caso di certificati anti-rimpatrio. I loro avvocati hanno dichiarato che i professionisti hanno agito con professionalità durante l'interrogatorio di garanzia. La decisione sull'interdizione o meno dei medici è attesa nelle prossime ore.

"Hanno svolto il loro lavoro con professionalità": così i legali degli otto medici indagati per il caso dei certificati anti-rimpatrio al termine dell'interrogatorio di garanzia che si è tenuto oggi nel Tribunale di Ravenna. Si attende nel frattempo una decisione del giudice Federica Lipovscek sull'interdizione dalla professione. Per gli otto medici del reparto di Malattie infettive dell'ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna, assistiti dai legali Carlo Alberto Baruzzi, Francesca Cancellaro, Sonia Lama, Marco Martines, Maria Elena Monaco, Salvatore Tesoriero e Maria Virgilio, la Procura ha infatti chiesto l'interdizione dalla professione per un anno. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

