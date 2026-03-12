Medici indagati attesa decisione sull' interdizione I legali | Hanno svolto il loro lavoro con professionalità

Otto medici coinvolti in un'indagine sono stati ascoltati oggi nel Tribunale di Ravenna, dove si attende la decisione sull’interdizione. I loro legali hanno dichiarato che i medici hanno svolto il loro lavoro con professionalità durante l’interrogatorio di garanzia. La questione riguarda i certificati anti-rimpatrio rilasciati dai medici nel corso delle indagini in corso.

"Hanno svolto il loro lavoro con professionalità": così i legali degli otto medici indagati per il caso dei certificati anti-rimpatrio al termine dell'interrogatorio di garanzia che si è tenuto oggi nel Tribunale di Ravenna. Si attende nel frattempo una decisione del giudice Federica Lipovscek sull'interdizione dalla professione. Per gli otto medici del reparto di Malattie infettive dell'ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna, assistiti dai legali Carlo Alberto Baruzzi, Francesca Cancellaro, Sonia Lama, Marco Martines, Maria Elena Monaco, Salvatore Tesoriero e Maria Virgilio, la Procura ha infatti chiesto l'interdizione dalla professione per un anno. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

