A Meda, millecinquecento residenti si trovano senza medico dopo che un professionista ha lasciato il suo incarico. La situazione ha lasciato molte persone senza accesso immediato ai servizi sanitari di base, creando disagi che potrebbero protrarsi per diversi giorni. La questione riguarda direttamente i cittadini coinvolti, che devono affrontare le difficoltà di trovare assistenza medica in questa fase di transizione.

La vita sanitaria di millecinquecento residenti a Meda si trova sospesa in un limbo operativo che rischia di durare giorni interi. Venerdì prossimo, tredici marzo, la dottoressa Zaira Luigia Benini lascerà definitivamente il suo studio in via Indipendenza 105 per andare in pensione, lasciando vuoto lo spazio fisico e professionale dove avvenivano le cure quotidiane. La soluzione apparente era già stata trovata: la dottoressa Thaila Rossi avrebbe dovuto subentrare immediatamente, ma nella mattinata di mercoledì undici marzo ha comunicato all’Asst Brianza la sua rinuncia improvvisa. Il risultato è una comunità intera costretta a cercare assistenza altrove, trasformando un passaggio generazionale previsto in una crisi imprevista. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meda: 1500 pazienti senza medico dopo l’addio

Articoli correlati

Dopo l'addio al dottor Tremamunno, arriva un nuovo medico per i pazienti delle frazioniL'Ausl Romagna ha conferito un incarico provvisorio al medico che dovrà sostituire il dottor Tremamunno, scomparso nei giorni scorsi Per agevolare il...

Leggi anche: Olevano sul Tusciano, 1500 cittadini senza medico di base: il sindaco scrive a Fico