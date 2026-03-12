Dal 18 al 28 marzo alla Scala si esibiranno tre coreografi di fama internazionale: McGregor, Maillot e Naharin. La programmazione prevede un trittico di spettacoli che celebra il loro talento, con una serata benefica il 31 marzo dedicata alla Fondazione Ospedale Niguarda. L’evento riunisce artisti di spicco nel panorama della danza contemporanea, attirando pubblico e appassionati.

Un trittico da urlo che unisce tre coreografi geniali della nostra epoca: McGregor, Maillot, Naharin alla Scala dal 18 al 28 marzo, più una serata benefica il 31 marzo riservata alla Fondazione Ospedale Niguarda. Un debutto per il Corpo di Ballo scaligero, che per la prima volta interpreta i tre lavori in cartellone, e per il pubblico nazionale, essendo due delle tre produzioni mai rappresentate in Italia. Gran ritorno per Wayne McGregor -con cui Frédéric Olivieri ha inaugurato nelle sue precedenti direzioni una collaborazione- che si rinnova con il brano “ Chroma ” a vent’anni dalla sua creazione. In prima nazionale si potrà assistere a una coreografia delicata e profonda di Jean-Christophe Maillot “ Dov’è la luna ”, a cui partecipa Roberto Bolle nelle recite di apertura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - McGregor, Maillot, Naharin. Il trio geniale alla Scala

