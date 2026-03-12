Il Gruppo regionale della Lega ha diffuso una nota in cui segnala che, a causa di un deficit di oltre 400 milioni nel settore sanitario, diversi ospedali pugliesi potrebbero chiudere. La notizia si basa su voci sempre più insistenti riguardo alla possibile chiusura di alcune strutture sanitarie nella regione. La situazione preoccupa i rappresentanti del partito, che chiedono interventi immediati.

"Da notizie sempre più insistenti, parrebbero a rischio chiusura diversi ospedali pugliesi, a causa del maxi buco in sanità di oltre 400 milioni. "Solo in provincia di Bari Triggiano, Monopoli, Putignano e Corato sarebbero a rischio chiusura, dichiara Fabio Romito - presidente del Gruppo Regionale - e questo per noi è inammissibile."Nella Bat Bisceglie, Barletta e Andria. Nel Foggiano Lucera, Cerignola e San Severo. In Salento Casarano, Galatina e Copertino. Tre ospedali sotto tiro anche nel Tarantino: Santissima Annunziata, Grottaglie e Moscati. Nel Brindisino Mesagne e San Pietro Vernotico. “Non consentiremo mai che si leda ulteriormente il diritto alla salute dei pugliesi, già gravemente compromessi da una gestione ultraventennale fatta di sprechi, clientelismo e becero amichettismo. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Maxi buco Sanità: rischio chiusura ospedali

Articoli correlati

Sanità, rischio buco da 1,6 miliardi: "Fontana e Bertolaso chiariscano""La notizia del possibile buco da un miliardo e seicento milioni di euro nel bilancio regionale, denunciata da Il Giorno, va assolutamente chiarita".

Puglia, sanità: rischio tagli per diciotto ospedali Pesante situazione debitoriaIl buco della sanità pugliese riguarderà anche il taglio o la riconversione di piccoli ospedali e reparti.

Tutti gli aggiornamenti su Maxi buco Sanità rischio chiusura...

Discussioni sull' argomento Il rischio buco nella sanità lombarda, vertice di maggioranza sulle cifre. Bertolaso minimizza, lo Stato no; Puglia, sanità: rischio tagli per diciotto ospedali.

Sanità lombarda, Bertolaso rassicura: Buco in bilancio? No, nessun rischio per i conti di RegioneL’assessore al Welfare ridimensiona le stime sul presunto disavanzo da 1,6 miliardi: Numeri infondati. Il confronto con il Governo sul riparto del Fondo sanitario nazionale è ancora in corso ... affaritaliani.it

Il rischio buco nella sanità lombarda, vertice di maggioranza sulle cifre. Bertolaso minimizza, lo Stato noL’assessore al Welfare in Giunta ha rassicurato: distanza col Governo di 900 milioni ma c’è già la soluzione. Fonti romane: tensione di bilancio che può arrivare a 2,2 miliardi a seconda delle letture ... ilgiorno.it

Tutela dei lavoratori del comparto sanità e delle cooperative sociali che si traduce anche in quella del diritto alla salute. La cisl funzione pubblica di Salerno chiede la stabilizzazione dei lavoratori precari della sanità impiegati nell’ASL - facebook.com facebook

Sanità, aumentano le aggressioni al personale: 18mila nel 2025 #aggressioni x.com