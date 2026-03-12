Max Mara Pantalone ‘norcia’ | Qualità e prezzo

Max Mara presenta il pantalone 'Norcia', un capo che combina qualità e prezzo. Si tratta di un modello disponibile nel catalogo del marchio, realizzato con materiali di buona fattura. La descrizione ufficiale evidenzia caratteristiche legate alla vestibilità e alla cura dei dettagli.

Viscosa strutturata: la rivoluzione del pantalone Max Mara Norcia. Il successo del modello 'Norcia' risiede nella capacità di trasformare una fibra rigenerata, come la viscosa, in un capo dall'estetica rigorosa. A differenza dei jersey economici che tendono a perdere rapidamente la forma o a deformarsi dopo pochi cicli di lavaggio, la lavorazione specifica adottata da Max Mara conferisce al tessuto una struttura definita e una morbidezza tattile superiore, senza però compromettere la stabilità dimensionale.