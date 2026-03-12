Max Mara Gilet ‘kiwi’ | Qualità e prezzo

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Analisi del Gilet 'Kiwi': Tessuto, Costruzione e Versatilità. Il gilet Max Mara denominato 'Kiwi' rappresenta un esempio di come la semplicità del design si fonda sulla qualità intrinseca dei materiali. La scelta ricade su un jersey compatto in viscosa, una fibra naturale nota per la sua morbidezza tattile e la capacità di seguire le linee del corpo senza vincolarlo eccessivamente. Max Mara Gilet 'Kiwi' La viscosa, ottenuta da cellulosa, offre una caduta eccellente che conferisce al capo un aspetto elegante e fluido.