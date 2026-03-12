Max Mara Giacca Midi ‘recital’ | Ne vale la pena?

Un nuovo modello di giacca midi viene presentato dalla collezione Max Mara, chiamato ‘Recital’. La descrizione evidenzia le caratteristiche del capo, che si distingue per il taglio e i dettagli. La presentazione include anche un avviso sulla presenza di link di affiliazione, con possibili commissioni senza costi aggiuntivi per chi acquista tramite questi collegamenti.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Drill pesante e dettagli dorati: l’eleganza strutturata della Recital. La giacca midi ‘Recital’ di Max Mara si distingue immediatamente per la scelta del tessuto, un drill pesante in cotone che conferisce al capo una presenza fisica notevole. Questo materiale non è semplicemente un rivestimento, ma costituisce l’anima stessa dell’indumento, offrendo una struttura rigida che mantiene la forma senza bisogno di imbottiture eccessive. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Laura Lusuardi (Max Mara): «La giacca è la vera compagna di viaggio»«La giacca è l’indumento più trasversale del guardaroba femminile, lo sa?». Se l’affermazione arriva da Laura Lusuardi, memoria storica di Max Mara e fashion coordinator del progetto Max Mara Tailleur ... ilmessaggero.it

Icona senza tempo, ecco la giacca Olimpia di Max Mara.Ian Griffiths presenta la sua nuova creazione che ha chiamato come la dea greca, simbolo di una donna forte e potente. Per lanciarla il brand della famiglia Maramotti ha inaugurato un’installazione ... quotidiano.net