Massimo Mauro ha commentato la possibilità che l’Inter perda sette punti, definendola improbabile. Ha inoltre parlato del Milan, senza entrare in dettagli specifici, e ha espresso una sua opinione sulla possibilità che il club rossonero riapra la corsa allo scudetto. La discussione riguarda gli sviluppi recenti nel campionato di Serie A e le posizioni delle squadre in classifica.

Il Milan riuscirà ad aprire nuovamente la Lotta scudetto? A questa domanda ha voluto rispondere Massimo Mauro ex calciatore e attuale opinionista sportivo, ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: Sul Milan e lo scudetto: "La storia del campionato ci dice che è molto improbabile l'Inter perda sette punti nelle ultime dieci giornate. Perché?I nerazzurri avranno sofferto nei big match, ma sono stati una macchina quasi perfetta nel resto del torneo. Allo stesso tempo, il Milan è stato eccezionale nelle partitissime, ma ha perso punti contro le cosiddette piccole e da qui alla fine non credo possa fare percorso netto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Mauro: “Improbabile che l’Inter perda sette punti. Il Milan è stato…”

Articoli correlati

La Juventus vince alla grande sul Napoli prima che il Milan perda punti2026-01-25 23:59:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Domenica rimani aggiornato su tutta...

Leggi anche: Solo sette punti in otto partite: "L’arbitraggio è stato particolare"

Contenuti utili per approfondire Mauro Improbabile che l'Inter perda...

Temi più discussi: I Mondiali negli Stati Uniti vanno boicottati, sarebbe un messaggio meraviglioso, l'appello di Massimo Mauro. E l'Iran si ritira; Amministrative 2026, Di Mauro: Siamo con Lillo Sodano; La lunga malattia, la lotta e il tragico epilogo: addio a Mauro Danese, il politico pasionario che amava la sua terra; Alta tensione a Hormuz, Teheran attacca tre navi. L’Iran: Mojtaba è ferito.

Mauro: Improbabile Inter perda 7 punti in 10 giornate. Ma c’è il fattore psicologicoDella lotta scudetto tra Inter e Milan e delle chance dei rossoneri di rimontare i nerazzurri ha parlato l'ex difensore a La Gazzetta ... fcinter1908.it

Mauro: Inter male con le big ma con le altre è una macchina. Bonny-Esposito? Gap ancora evidente con la ThuLaLa storia del campionato ci dice che è molto improbabile l'Inter perda sette punti nelle ultime dieci giornate. Perché? I nerazzurri avranno sofferto nei big match, ma sono stati una macchina quasi p ... msn.com

Mauro è stato aggredito e colpito alla testa. Prima si sospetta della stessa Adele, poi del fidanzato geloso della vittima x.com

A volte la vita cambia in un secondo. Mauro Glorioso aveva 23 anni, studiava medicina e stava semplicemente aspettando di entrare in un locale con gli amici. Da una balaustra sopra il locale, cinque ragazzi – tre minorenni e due maggiorenni – hanno solleva - facebook.com facebook