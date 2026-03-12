Matteo Salvini ospite a Dritto e Rovescio

Stasera, giovedì 12 marzo, Paolo Del Debbio conduce una nuova puntata di Dritto e Rovescio su Rete 4. Tra gli ospiti ci sarà Matteo Salvini, che partecipa al talk show dedicato all’attualità e ai temi politici del momento. La trasmissione va in onda in prima serata e affronta le questioni di stretta attualità.

Paolo Del Debbio torna questa sera, giovedì 12 marzo, con un nuovo appuntamento di Dritto e Rovescio, il talk show di attualità della prima serata di Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 12 marzo 2026. In apertura, in diretta, Del Debbio intervista il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, con il quale si parlerà anche del prossimo referendum sulla giustizia. A seguire, un approfondimento dedicato alla situazione internazionale e alla crisi in Iran, analizzando gli sviluppi del conflitto e le ripercussioni sul piano economico globale, tra tensioni sui mercati energetici e aumenti di petrolio e gas. Infine, una riflessione sulla ‘ famiglia nel bosco ‘, dopo le ultime disposizioni del Tribunale per i minorenni dell’Aquila e l’accorato appello del padre dei bambini. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Matteo Salvini ospite a Dritto e Rovescio Articoli correlati Giuseppe Conte a Dritto e RovescioRai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità... Antonio Tajani a Dritto e RovescioRai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità... Matteo Renzi ospite a Dritto e Rovescio | 16/10/2025 Approfondimenti e contenuti su Matteo Salvini Temi più discussi: TonyPitony senza maschera? Salvini: Non sono io, basta foto...; TonyPitony senza maschera o Matteo Salvini? Il giallo fa ridere anche il ministro; Comunicato UNATRAS: autotrasporto, richiesta incontro urgente al Ministro Matteo Salvini; Salvini, entro l'estate un provvedimento antievasione Rc auto. TonyPitony, svelata l'identità? La foto senza maschera e... la somiglianza con Matteo SalviniTonyPitony senza maschera o Matteo Salvini? Una foto diventata virale sui social avrebbe svelato l'identità del cantante siracusano, reduce dal successo dopo l'ospitata al Festival di Sanremo 2026 al ... adnkronos.com Spunta una presunta foto di Tony Pitony senza maschera, ma è uguale a Salvini: la reazione del ministroSpunta su X una foto di Tony Pitony senza maschera e gli utenti lo paragonano a Matteo Salvini, la reazione del ministro ... virgilio.it Se una cosa del genere fosse capitata a me, altro che atteggiamento ostile”, ha detto Matteo Salvini, riferendosi alle osservazioni degli assistenti sociali sulla madre dei tre bambini. Al momento, i tre piccoli della cosiddetta “famiglia nel bosco” rimangono nella - facebook.com facebook L'impegno profuso da Matteo Salvini negli ultimi giorni per salvare i bambini della casa nel bosco ha immeritatamente occultato il suo zelo, altrettanto ammirevole, per allentare le sanzioni sul gas russo e bloccare l'ingresso dell'Ucraina nell'Ue. x.com