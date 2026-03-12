Matteo Salvini ospite a Dritto e Rovescio

Stasera, giovedì 12 marzo, Paolo Del Debbio conduce una nuova puntata di Dritto e Rovescio su Rete 4. Tra gli ospiti ci sarà Matteo Salvini, che partecipa al talk show dedicato all’attualità e ai temi politici del momento. La trasmissione va in onda in prima serata e affronta le questioni di stretta attualità.

Paolo Del Debbio torna questa sera, giovedì 12 marzo, con un nuovo appuntamento di Dritto e Rovescio, il talk show di attualità della prima serata di Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 12 marzo 2026. In apertura, in diretta, Del Debbio intervista il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, con il quale si parlerà anche del prossimo referendum sulla giustizia. A seguire, un approfondimento dedicato alla situazione internazionale e alla crisi in Iran, analizzando gli sviluppi del conflitto e le ripercussioni sul piano economico globale, tra tensioni sui mercati energetici e aumenti di petrolio e gas. Infine, una riflessione sulla ‘ famiglia nel bosco ‘, dopo le ultime disposizioni del Tribunale per i minorenni dell’Aquila e l’accorato appello del padre dei bambini. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

