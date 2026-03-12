Massimo Grimaldi presidente della commissione Mare in Regione

Il consigliere regionale Massimo Grimaldi è stato eletto presidente della commissione Mare e Grandi Eventi. La decisione è arrivata al termine delle votazioni tra i membri della commissione. La nomina coinvolge le attività legate al settore marittimo e agli eventi di grande rilevanza nella regione. La sua elezione è stata formalizzata dopo il risultato delle preferenze espresse dai componenti dell’assemblea.

Alla fine la spunta il consigliere regionale Massimo Grimaldi che viene eletto presidente della commissione Mare e Grandi Eventi. A renderlo noto è lo stesso consigliere casertano attraverso i propri canali social. Grimaldi si è detto “onorato” dell’elezione a presidente della commissione speciale facendo sapere di essere “da subito al lavoro per valorizzare il nostro patrimonio”. La questione della presidenza della commissione Mare aveva provocato non poche tensioni nella coalizione di centrodestra, con un vero e proprio braccio di ferro tra Forza Italia (che puntava su Fernando Errico) e Lega (che ha spinto appunto per Grimaldi). A Fi, ora, dovrebbe andare la presidenza dell'ultima commissione speciale, quella Pari Opportunità, per la quale sembrerebbe chiusa la partita sul nome di Susy Panico. 🔗 Leggi su Casertanews.it

