Massese Classifica non bella Ora saranno 5 finali

Il capitano della Massese, Tiziano Andrei, ha commentato la situazione attuale della squadra. Dopo una serie di risultati non positivi, ha sottolineato che la classifica non è favorevole e ha annunciato che ci saranno cinque partite decisive. Andrei, con la sua esperienza, si è rivolto ai compagni e al pubblico, invitando a prepararsi per le sfide che li attendono.

Il "figliol prodigo" Tiziano Andrei suona la carica e dall'alto della sua esperienza "lancia" la volata della sua Massese. Con che spirito vi approcciate a queste ultime 5 gare? "La classifica non è bella, quello è un dato oggettivo, ma io resto fiducioso perché non credo che la squadra meriti questa posizione. Naturalmente ci sono tanti altri problemi che tutti conosciamo che hanno influito su questa stagione. Ora noi dobbiamo metterci nell'ottica di avere 5 finali nelle quali dobbiamo fare più punti possibile. Vedremo poi se ci toccheranno i play out o se saremmo stati bravi ad uscirne direttamente. La gara di domenica con la Larcianese è fondamentale e poi andremo a Montespertoli contro una squadra che sta bene.