Masserano | 31enne ferito da forbice Spresal indaga

A Masserano, nel Biellese Orientale, un uomo di 31 anni è rimasto ferito da una forbice durante un intervento domestico. L’incidente si è verificato mentre era impegnato in lavori all’interno della propria abitazione. Sul posto sono intervenuti gli operatori dello Spresal, che hanno avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell’incidente.

A Masserano, nel cuore del Biellese Orientale, la giornata di lavoro di un trentunenne si è interrotta bruscamente a causa di un infortunio domestico sul posto. L'uomo ha subito una ferita all'avambraccio provocata da una forbice durante le attività lavorative. I soccorsi sono intervenuti immediatamente per trasferirlo al pronto soccorso, dove le sue condizioni appaiono non gravi. L'episodio ha mobilitato le forze dell'ordine e gli ispettori dello Spresal, pronti a ricostruire ogni dettaglio della dinamica dell'accaduto. Non si tratta solo di un incidente isolato, ma di un segnale che richiede attenzione alle procedure di sicurezza nei piccoli centri produttivi piemontesi.