Mascara | cena e tributi a Zero e Ultimo nel 2026

Nel 2026, il Mascara di Mantova ospiterà due serate dedicate alla musica italiana, con spettacoli tributo a Renato Zero e Ultimo. Le serate si svolgeranno nel locale, che ha scelto di celebrare due artisti molto amati dal pubblico attraverso interpretazioni dal vivo. L’evento si inserisce nel calendario musicale della città, con l’obiettivo di offrire un momento di musica e divertimento.

Il Mascara di Mantova ospiterà due serate musicali dedicate alla grande tradizione cantautorale italiana, con spettacoli tributo a Renato Zero e Ultimo. Le date sono fissate per il 20 marzo e il 28 marzo 2026, offrendo un format unico che unisce cena e spettacolo dal vivo. L'evento si colloca nel cuore della Lombardia, trasformando una semplice serata di intrattenimento in un'esperienza culturale completa. La proposta include pacchetti ristorazione a prezzi definiti, permettendo ai visitatori di scegliere tra diverse opzioni di pasto o accedere solo allo show. Dopo la conclusione dei concerti, l'atmosfera di festa proseguirà nelle sale del locale con musica e danza fino a tarda notte.