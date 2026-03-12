Marzo per le donne a San Giovanni

A San Giovanni Valdarno, il calendario di iniziative di “Marzo per le donne” continua con eventi e incontri dedicati alla riflessione e alla celebrazione delle tematiche femminili. La manifestazione, avviata il 12 marzo, coinvolge diverse realtà locali e si svolge nel rispetto delle date programmate. Le attività si svolgono in vari luoghi della città e sono aperte al pubblico.

Arezzo, 12 marzo 2026 – Prosegue a San Giovanni Valdarno il calendario di iniziative di "Marzo per le donne", il programma promosso dall'amministrazione comunale e dedicato al mondo femminile con un mese di appuntamenti culturali, artistici e di riflessione sui temi delle pari opportunità e dei diritti. Tra gli eventi in programma, sabato 14 marzo alle 17.30 alla sala La Nonziata si terrà il concerto di musica sacra "Il canto della spiritualità femminile", proposto dall'ensemble EstroInCanto, gruppo vocale attivo dal 2023 nella valorizzazione del repertorio corale e della tradizione musicale spirituale. Il concerto offrirà al pubblico un momento di ascolto e raccoglimento in cui la voce diventa strumento privilegiato per esplorare la dimensione spirituale dell'esperienza femminile.