Marzo 2026 | Paperinik Barks e la nuova graphic novel

A marzo 2026, il mondo dei fumetti Disney vedrà diverse uscite di rilievo. Panini ha programmato pubblicazioni speciali per celebrare il trentennale di Paperinik e ha annunciato una nuova graphic novel dedicata a Carl Barks. Le uscite includono anche una raccolta di storie, tutte previste nel calendario editoriale del mese.

Il mese di marzo 2026 si presenta come un periodo cruciale per gli appassionati del fumetto Disney, con Panini che ha calendarizzato uscite speciali legate al trentennale di Paperinik e a una raccolta dedicata a Carl Barks. Tra le novità spicca anche l’uscita di una nuova graphic novel ispirata a Lilo & Stitch, scritta da Denise Shimabukuro. La casa editrice sta offrendo uno sconto del 20% su una vasta selezione di titoli fino al 26 marzo, rendendo questo il momento ideale per i collezionisti. L’offerta include sia i classici della serie Topolino che le nuove narrazioni grafiche, creando un ponte tra la tradizione editoriale e le storie moderne. 🔗 Leggi su Ameve.eu

