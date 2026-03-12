Marzo 2026 | Lufthansa ferma 48 ore di caos per l’Italia

A marzo 2026, Lufthansa ha organizzato uno sciopero dei piloti che ha causato il blocco totale del traffico aereo in Italia per 48 ore. Durante questo periodo, centinaia di voli sono stati cancellati o rimandati, creando disservizi significativi per i passeggeri e le compagnie aeree coinvolte. La situazione ha portato a un’intensa attività di gestione delle criticità e di assistenza ai viaggiatori.

Lo sciopero dei piloti di Lufthansa ha paralizzato il traffico aereo per due giorni, lasciando centinaia di velivoli a terra e generando gravi disagi. La situazione si è verificata nel marzo 2026, creando un blocco operativo che ha interessato migliaia di passeggeri e le rotte verso l’Italia. L’impatto economico immediato riguarda non solo la compagnia tedesca, ma anche il tessuto logistico italiano, dove i ritardi nelle consegne e le cancellazioni hanno costretto molte imprese a rivedere le catene di approvvigionamento. Le statistiche indicano che il settore del trasporto aereo sta vivendo una fase critica di contrattazione sindacale che riflette tensioni più ampie sul mercato del lavoro globale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

