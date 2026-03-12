Durante la cerimonia degli Oscar, i Marvel Studios presenteranno una reunion di supereroi che coinvolgerà anche personaggi alieni. La produzione ha annunciato che sul palco ci saranno star e creature provenienti da altri mondi, creando grande attenzione tra il pubblico presente e quello a casa. La sorpresa è stata comunicata ufficialmente, ma i dettagli su cosa accadrà durante l’evento rimangono ancora riservati.

Cosa accadrà sul palco degli Oscar durante la prestigiosa nottata? Ancora non è dato saperlo, ma i Marvel Studios hanno in serbo sorprese clamorose. La 98° edizione degli Oscar è ormai dietro l'angolo e si profilano sorprese clamorose durante la nottata per rinnovare una cerimonia sempre meno appetibile per il grande pubblico, visti gli ascolti delle ultime edizioni. Tra le anticipazioni svelate dagli organizzatori si profila una clamorosa reunion Marvel che coinvolgerà supereroi umani e. alieni. Quali supereroi parteciperanno alla reunion Marvel Nel corso della conferenza stampa di presentazione della cerimonia degli Oscar 2026, la produttrice esecutiva Katy Mullan ha sganciato la bomba dichiarando: "Avremo superstar, supereroi, e ci sarà perfino un extraterrestre sul palco".

Marvel agli Oscar con una reunion di supereroi: "Arrivano star e alieni"

