Venerdì 13 marzo 2026 alle 20:45 si disputa la partita tra Marsiglia e Auxerre, valida per il turno numero 26 della Ligue 1. Il Marsiglia, guidato da Beye, gioca in casa, mentre l’Auxerre, allenato da Pellissier, arriva all’appuntamento con l’obiettivo di ottenere punti. Le formazioni sono state ufficializzate e le quote sono state pubblicate.

Parte il turno numero 26 di Ligue1 con il Marsiglia di Beye che riceve in casa l’Auxerre di Pellissier. I Phoceens hanno rialzato la testa dopo l’eliminazione dalla coppa di Francia andando a battere il Tolosa con il solito Greenwood, arrivato a quota 25 gol in stagione. Un successo prezioso che permette di restare in piena zona Champions e resistere agli assalti di Lille e Monaco.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Marsiglia-Auxerre (venerdì 13 marzo 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

