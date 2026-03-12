Venerdì 13 marzo 2026 alle 20:45 si gioca Marsiglia-Auxerre, partita valida per il 26° turno di Ligue 1. La formazione di Beye scenderà in campo davanti al proprio pubblico, mentre Pellissier guida gli ospiti. Le formazioni ufficiali, le quote e i convocati sono stati annunciati, dando il via a questa sfida del massimo campionato francese.

Parte il turno numero 26 di Ligue1 con il Marsiglia di Beye che riceve in casa l’Auxerre di Pellissier. I Phoceens hanno rialzato la testa dopo l’eliminazione dalla coppa di Francia andando a battere il Tolosa con il solito Greenwood, arrivato a quota 25 gol in stagione. Un successo prezioso che permette di restare in piena zona Champions e resistere agli assalti di Lille e Monaco.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Marsiglia-Auxerre (venerdì 13 marzo 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici, convocati

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