Mariolina Bernardini racconta che il padre, ex calciatore e allenatore, aveva un legame speciale con il Bologna, club del cuore, ma sognava di vincere lo scudetto con la Roma. Ricorda anche che il padre rifiutò due volte la Juventus, e aggiunge che per lui il calcio rappresentava il suo Paradiso, con una predilezione per il gioco coi piedi.

Sorride. Ogni aneddoto è un lampo. "Quando rileggo o rivedo la frase 'Così si gioca solo in Paradiso' mi emoziono. Non era uno slogan: era una verità. Una fotografia". Mariolina è a Roma e ricorda il papà con una dolcezza che ti conquista. Papà Fulvio Bernardini, capitano della Roma e allenatore scudettato col Bologna, l’uomo che ha messo il timbro in maniera decisiva su tante piazze: da calciatore, da guida. "Fra i suoi sogni aveva anche quello di poter vincere lo scudetto da tecnico della Roma. Ora le raccontò come andò.". La voce è chiarissima e Bologna-Roma di Europa League diventa il sano pretesto per parlare di Fuffo o del... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mariolina Bernardini: "Papà col Bologna nel cuore, ma sognava lo scudetto con la Roma. Disse due no alla Juve"

Articoli correlati

Leggi anche: Questo Napoli somiglia alla Roma di Totti e Cassano che perse lo scudetto col Venezia: è forte ma solo quando vuole

Gasperini sta compiendo un miracolo alla Roma, secondo Di Livio, che vede la Juve in corsa per lo Scudetto con Spalletti.In vista del big match all’Olimpico, si analizzano le dinamiche tra due forze competitive e le chiavi di lettura che possono determinare l’esito...

Contenuti e approfondimenti su Mariolina Bernardini

Temi più discussi: Tutta la Serie A Enilive su DAZN, costi e come abbonarsi; I difensori low cost da schierare al fantacalcio nella 28ª giornata; Centrocampisti consigliati al fanta: la divisione in fasce per la 28ª giornata; Difensori consigliati al fanta: la divisione in fasce per la 28ª giornata.

Mariolina Bernardini: Papà voleva dare lo scudetto alla Roma, rifiutò la JuveLa figlia del Dottore campione d'Italia coi rossoblù nel '64: Era il suo Paradiso, amava il calcio giocato coi piedi buoni I giallorossi gli preferirono Herrera: ci rimase malissimo ... msn.com

Mariolina Bernardini: disse no alla Juve. Quando la Roma prese Herrera, ci rimase malissimoMariolina, figlia di Fulvio Bernardini, alla Gazzetta dello Sport spiega le scelte dell'allenatore ed calciatore, legatissimo alla Roma nonostante l'epilogo amaro della sua avventura capitolina: Dopo ... tuttomercatoweb.com

Mariolina Bernardini: "Bologna nel cuore, papà voleva dare lo Scudetto alla Roma" bit.ly/4sAyklT #AsRoma x.com

«Per me è l'ultima stagione. Credo sia nell'ordine delle cose, tutto ha un inizio e una fine. Ma la serie potrebbe continuare...». Vanessa Scalera dice addio alla sua Imma Tataranni, sostituto procuratore della Repubblica di Matera nata dalla penna di Mariolina - facebook.com facebook