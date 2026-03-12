Mario Tanino | 10 anni di lotta per la sicurezza del Tanaro

Il Comitato Cittadini Tanaro e Borbore ha annunciato la morte di Mario Tanino, che ha dedicato dieci anni alla tutela del fiume Tanaro. La sua attività si è concentrata sulla difesa dei corsi d'acqua e sulla promozione della sicurezza ambientale nella zona di Asti. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per chi si è impegnato nella salvaguardia del territorio locale.

Il Comitato Cittadini Tanaro e Borbore ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa di Mario Tanino, figura chiave nella tutela dei fiumi astigiani. La notizia arriva pochi giorni dopo l'evento, confermando come l'impegno civico abbia lasciato un vuoto difficile da colmare nella comunità locale. Lassità e competenza professionale hanno caratterizzato la vita pubblica di Tanino, che nel 2013 diede vita al comitato insieme ad altri ventidue abitanti di Borgo Tanaro. Il ricordo si intreccia con le preoccupazioni concrete per la sicurezza idraulica della zona, dove lo scorrere dell'acqua del Tanaro simboleggia il passare del tempo che ora si è fermato per lui.