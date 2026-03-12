A Jesi si apre una mostra dedicata a Mario Dondero, fotografo noto per il suo lavoro nel fotogiornalismo. L'esposizione presenta una selezione di immagini realizzate dal 19 marzo al 12 aprile presso le Sale Betto Tesei di Palazzo Pianetti. La rassegna raccoglie scatti che riflettono oltre sessant’anni di attività nel settore, offrendo al pubblico una panoramica sulla sua carriera.

Jesi accoglie Mario Dondero con una mostra che celebra un maestro del fotogiornalismo, esponendo scatti selezionati tra il 19 marzo e il 12 aprile presso le Sale Betto Tesei di Palazzo Pianetti. L’iniziativa, promossa dal Comune, vede la collaborazione dell’associazione Altidona Belvedere e del Circolo Culturale Massimo Ferretti per valorizzare l’eredità di un artista che ha documentato il Novecento con uno sguardo umano e democratico. L’inaugurazione prevede la presentazione del volume Mille parole. Scritti sparsi alle ore 17.30 nella Galleria degli Stucchi, un testo curato da Laura Strappa e Massimo Raffaeli che raccoglie i pensieri del fotografo marchigiano d’adozione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Mario Dondero a Jesi: 60 anni di reportage in mostra

