Pierpaolo Marino commenta la situazione del Napoli, sottolineando la necessità di uno stadio di proprietà per il club. Riguardo a Conte, Marino gli assegna un voto di 9 per il modo in cui ha gestito l’emergenza. Le sue dichiarazioni riguardano principalmente questioni legate alla gestione e alle infrastrutture del calcio italiano. Marino è tornato a parlare del Napoli e del calcio in generale.

Pierpaolo Marino torna a parlare del Napoli e del calcio italiano. L'ex dirigente azzurro è intervenuto ai microfoni di Radio Napoli Centrale, durante la trasmissione "Un Calcio alla Radio", analizzando diversi temi: dalla situazione della Serie A alla gestione degli infortuni, passando per lo stadio di proprietà e alcune scelte tecniche della squadra di Antonio Conte. Marino ha spiegato che il momento della Nazionale non rispecchia necessariamente quello del campionato italiano. «Il calcio italiano coinvolge la Nazionale, ma la Nazionale non è espressione del campionato di Serie A.

Marino: «Napoli, serve lo stadio di proprietà. Conte? Gli do 9 per come ha gestito l'emergenza»

