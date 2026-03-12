Apple Tv ha diffuso il trailer della nuova serie con Elle Fanning nel ruolo di Margot, una protagonista che affronta difficoltà finanziarie. La serie, disponibile sulla piattaforma, presenta la storia di Margot mentre cerca di gestire le conseguenze di problemi economici. Il trailer italiano mostra alcune scene della protagonista alle prese con le sfide quotidiane legate alla sua situazione.

Protagonista della nuova serie Apple Tv Margot ha problemi di soldi con la candidata agli Emmy e ai Golden Globe Elle Fanning. A tenerle testa nel cast ci sono due stelle del firmamento hollywoodiano: Michelle Pfeiffer e Nicole Kidman. Margo Millet, ventenne incinta e senza un soldo, decide di salvare le proprie finanze aprendo un profilo OnlyFans. Grazie ai consigli del padre, un ex wrestler, trasforma la sua vita in uno show di successo, mescolando maternità e business digitale. Rilasciato il trailer ufficiale da Apple Tv Sinossi ufficiale. Margot ha problemi di sold i, dal titolo già esaustivo ad incorniciare una condizione economica precaria, racconta una storia delicata e complessa, sulla maternità nel mondo dominato dai social e dal digitale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘Margot ha problemi di soldi’: Apple Tv rilascia il trailer italiano

