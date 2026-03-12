I lavori di restauro al teatro Margherita, iniziati nell’ottobre del 2024, sono stati completati. La Leccese ha dichiarato che ora il teatro è pronto per ospitare nuovi eventi, con i primi già programmati. La conclusione degli interventi permette al teatro di tornare a funzionare normalmente dopo i lavori di ristrutturazione.

Iniziati nell’ottobre del 2024, si sono conclusi gli interventi di restauro nel teatro Margherita che ora potrà tornare ad ospitare eventi, i primi già previsti in occasione del BiFest. Ieri si è tenuta la consegna ufficiale al Comune di Bari, da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Città metropolitana di Bari, al termine degli interventi di completamento relativi all’ultimo lotto dei lavori di restauro della struttura. Alla consegna - avvenuta nelle more dell’emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo - sono intervenuti, per il Comune di Bari, il sindaco Vito Leccese e i dirigenti comunali,... 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Margherita, lavori terminati. Leccese: «Pronti per gli eventi»

Teatro Margherita di Bari, quasi completati i lavori di restauroUn gioco di luci che segna lo scorrere del tempo. E' stato montato questo pomeriggio al centro del foyer del Teatro Margherita di Bari un nuovo lampadario installato nell'ambito dei lavori di restauro ... ansa.it