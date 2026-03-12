Una tensione si sviluppa all’interno di Mondadori, con voci che indicano un possibile cambiamento alla guida dell’amministratore delegato. La situazione si inserisce nel clima di polemiche e scontri pubblici, tra le quali spicca quella sollevata da Fabrizio Corona nello scenario mediatico. La presidenza della casa editrice rimane sotto stretta osservazione, mentre si susseguono discussioni e preoccupazioni tra i vertici di Fininvest.

Non bastasse la bufera mediatica scatenata da Fabrizio Corona su Mediaset, ora ci si mette anche Mondadori ad agitare le acque in casa Fininvest e a preoccupare Marina Berlusconi, che considera la casa editrice di Segrate il suo gioiello personale (e la cui presidenza si tiene ben stretta). Marina Berlusconi (Imagoeconomica). Le tensioni all’interno di palazzo Niemeyer. Dietro la futuristica facciata di palazzo Niemeyer, da tempo si consumerebbero scontri e tensioni. Si sussurra che l’amministratore delegato Antonio Porro sia ai ferri corti sia con Marina B, sia con Danilo Pellegrino, numero uno di Fininvest, che controlla Mondadori. Sempre le stesse voci riferiscono anche che Porro non parli da mesi con il direttore finanziario, Alessandro Franzosi, figura chiave dell’azienda. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Maretta in Mondadori: l’ad Porro verso l’uscita?

