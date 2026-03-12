Marciapiedi dissestati e buio Sos tra Provinciale e Gazzi

I residenti della zona Provinciale di Messina segnalano un aumento di problemi lungo i marciapiedi dissestati, con buche sulla carreggiata e un’illuminazione pubblica quasi inesistente. Le segnalazioni riguardano sia la sicurezza dei pedoni sia quella degli automobilisti che attraversano l’area. Le condizioni attuali sono al centro delle preoccupazioni espresse dagli abitanti della zona.

Marciapiedi danneggiati, buche sulla carreggiata e illuminazione pubblica quasi assente. Tornano le segnalazioni dei residenti nella zona Provinciale di Messina, dove diversi cittadini denunciano condizioni di scarsa sicurezza per pedoni e automobilisti. Le criticità riguardano in particolare l'area all'incrocio tra via Napoli e via Marche. Qui il marciapiede presenta mattonelle mancanti e una porzione di pavimentazione completamente rimossa, rendendo il passaggio difficoltoso soprattutto per anziani e persone con difficoltà motorie. Sulla carreggiata, inoltre, è presente una buca con detriti e materiale lapideo che rappresenta un rischio per la circolazione dei veicoli.

