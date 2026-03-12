Mara Venier ha condiviso un ricordo di Enrica Bonaccorti, con cui ha trascorso l’ultimo Natale insieme, tra risate e messaggi di forza. La conduttrice ha detto che non cancellerà mai quei momenti e ha descritto la loro amicizia come quella di due sorelle. La testimonianza si riferisce alla perdita recente dell’amica di lunga data.

Mara, che rapporto vi legava davvero, oltre la televisione? «Eravamo amiche da ragazze, poi lei è diventata famosissima, mi invitava nei suoi programmi. La vita ci ha portato anche in direzioni diverse, c’è stato anche un periodo lungo in cui ci siamo un po’ perse. Succede nella vita. Io non stavo più con Arbore, ci siamo allontanate. Poi, quando ho saputo che stava male, l’ho chiamata. Da quel momento non ci siamo più lasciate. È stato come recuperare tutti gli anni in cui non ci eravamo viste». Avete avuto modo di raccontarvi tutto quello che era successo in quegli anni? «Tutto. Davvero tutto. Ci siamo rimesse sedute a parlare come si fa tra sorelle: la vita, gli amori, le paure, le cose belle e quelle brutte. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Mara Venier ricorda Enrica Bonaccorti: «L’ultimo Natale insieme, le risate e quei messaggi di forza che non cancellerò mai. Eravamo sorelle»

