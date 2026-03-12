Dopo dieci anni di assenza dal grande schermo, Manuela Arcuri torna a recitare, coinvolta nel film “Tradita” e in alcuni progetti televisivi. Nel frattempo, Dario Argento sta lavorando a nuove produzioni cinematografiche, mentre si discute di un possibile ritorno della Arcuri in Rai1 per future serie e programmi. La sua presenza nel settore torna a essere al centro dell’attenzione.

Dopo dieci anni lontana dal grande schermo, Manuela Arcuri torna con forza nel mondo del cinema e della televisione. L’attrice, protagonista di numerosi film e serie di successo, annuncia con entusiasmo: “ Fino al 2027 sono occupata ”, confermando una ripartenza intensa e variegata. Attualmente è al cinema con “Tradita”, un thriller co-prodotto tra Italia e Spagna, diretto da Gabriele Altobelli e tratto dall’omonimo romanzo di Maria Carboni. Nel cast anche William Levy, Fernando Lindez, Angela Molina, Giancarlo Giannini, con la partecipazione straordinaria di Monica Guerritore. La trama di “Tradita”. Il film racconta la vita di Pazienza Mantovani, detta Paz, madre single e avvocatessa in difficoltà economiche, con un figlio undicenne e una madre anziana a carico. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Manuela Arcuri tra “Tradita”, Dario Argento e un possibile ritorno in Rai1

Articoli correlati

Leggi anche: MANUELA ARCURI SI SDOPPIA TRA TRADITA E DARIO ARGENTO. E LA SERIE PER RAI1?

Manuela Arcuri a Verissimo conferma la separazione dal marito: “Tradita dalle amiche”Dopo mesi di indiscrezioni e voci di corridoio, Manuela Arcuri ha ufficialmente confermato la separazione dal marito Giovanni Di Gianfrancesco.

Contenuti utili per approfondire Manuela Arcuri

Temi più discussi: Manuela Arcuri: 'Mi sono separata, le amiche mi hanno pugnalata alle spalle'; Verissimo: Manuela Arcuri: La fine del mio matrimonio con Giovanni Video; Manuela Arcuri a Verissimo conferma la separazione dal marito: Tradita dalle amiche; Manuela Arcuri a Jesi per presentare il thriller Tradita.

Jesi Manuela Arcuri in sala al Multiplex per l’anteprima nazionale di TraditaCon lei anche Fernando Lindez, presenti per salutare il pubblico alla proiezione del film, girato anche a Jesi, di venerdì 13 marzo alle ore 20 in città e ad Ancona alle ore 21 ... qdmnotizie.it

Manuela Arcuri, la verità sull'addio al marito: Giovanni non mi ha tradita, le amiche sì. E scoppia a piangere per il figlioL’attrice racconta a Verissimo la fine del matrimonio con Giovanni Di Gianfrancesco e la delusione per alcuni amici: Mi hanno pugnalata alle spalle. libero.it

Manuela Arcuri: «Ci siamo dati troppo per scontati. Eravamo più amici che marito e moglie» facebook

Manuela Arcuri, perché è finito il matrimonio con Giovanni Di Gianfrancesco: «Chi ti ama non ti tradisce» x.com