MANUELA ARCURI SI SDOPPIA TRA TRADITA E DARIO ARGENTO E LA SERIE PER RAI1?

Manuela Arcuri, attrice nota per le sue interpretazioni in film e serie tv, torna sul set dopo dieci anni con due nuovi film. La sua presenza sul grande schermo si divide tra ruoli in progetti che la vedono impegnata fino al 2027. Recentemente, l’attrice ha annunciato di essere molto occupata e di essere coinvolta in diverse produzioni televisive e cinematografiche.

Manuela Arcuri dopo 10 anni di assenza torna a recitare con due film. “Fino al 2027 sono occupata”, annuncia raggiante la protagonista di tanti film e serie tv di successo. Ora è al cinema con “Tradita”, un nuovo thriller che vede nel cast William Levy, Fernando Lindez, Angela Molina, Giancarlo Giannini e con la partecipazione straordinaria di Monica Guerritore. Il film, diretto da Gabriele Altobelli e prodotto da Mattia’s Film con Marche Film Commission, è una co-produzione tra Italia e Spagna ed è tratto dal romanzo “Tradita” di Maria Carboni. La trama: Il film segue la vita di Pazienza Mantovani, soprannominata Paz, una madre single e avvocatessa con poca fortuna. 🔗 Leggi su Bubinoblog

