Mantovano senza sconti su Gratteri | Da lui non semplici opinioni ma minacce

Mantovano critica duramente il procuratore di Napoli Nicola Gratteri, accusandolo di aver rivolto minacce invece di semplici opinioni. Le dichiarazioni di Gratteri, rilasciate al Foglio, hanno suscitato polemiche: durante un'intervista, il magistrato ha affermato che dopo il referendum si potranno fare i conti, aggiungendo che tireranno una rete. La discussione continua a tenere banco nel mondo politico e giudiziario.

Continuano le polemiche sulle affermazioni del procuratore di Napoli Nicola Gratteri rivolte al Foglio – «dopo il referendum con voi faremo i conti, nel senso che tireremo una rete», ha detto il magistrato a una giornalista del quotidiano. Sul caso è intervenuto anche il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano che, in un'intervista a SkyTg24, non ha usato mezzi termini per definire le dichiarazioni di Gratteri: «Sono espressioni che certamente, quando vengono adoperate da un procuratore della Repubblica, non sono semplici opinioni, soprattutto quando hanno un velo neanche tanto sottile di minaccia nei confronti di un giornalista».