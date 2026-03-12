Da venerdì 13 marzo, Mantova ha imposto un divieto totale alla circolazione di auto vecchie a causa di un aumento delle polveri sottili nell’aria. La città ha attivato un protocollo di emergenza ambientale per limitare l’inquinamento e ridurre le concentrazioni di smog. La misura riguarda tutti i veicoli con più di dieci anni di immatricolazione.

Da venerdì 13 marzo, il cielo sopra Mantova si appesantisce con le polveri sottili, costringendo la città ad attivare un protocollo di emergenza ambientale. Il sistema regionale Infoaria ha confermato che i dati del giovedì 12 marzo hanno superato per diversi giorni consecutivi la soglia critica di 50 microgrammi per metro cubo, scatenando immediatamente misure restrittive sulla circolazione urbana. L’atmosfera è densa e le previsioni meteo non promettono una rapida dispersione degli inquinanti, rendendo necessarie azioni decise da parte delle autorità locali. Le limitazioni colpiranno specificamente i veicoli più vecchi, bloccando la loro circolazione nelle ore di punta della giornata lavorativa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mantova sotto smog: divieto totale per auto vecchie

