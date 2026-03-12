Manifesti funebri e alunni a casa | protesta genitori a Napoli

I genitori di una scuola di Napoli hanno organizzato un sit-in e lasciato i figli a casa per protestare contro la gestione dell’istituto comprensivo “Alberto Mario”. Durante la manifestazione sono stati esposti manifesti funebri, attirando l’attenzione sulla loro rivolta. La protesta si è svolta oggi, coinvolgendo direttamente le famiglie e portando alla luce il disagio legato alle condizioni della scuola.

Anche manifesti mortuari esposti nel corso di un sit-in dei genitori di una scuola di Napoli che oggi hanno lasciato i loro figli a casa per contestare quella che ritengono "la cattiva gestione" del istituto comprensivo "Alberto Mario" di Napoli. "Da tempo – si legge in una documento sottoscritto da decine di mamme – segnaliamo le gravissime criticità gestionali, organizzative, relazionali che affliggono da mesi, l'Istituzione scolastica e che rendono improcrastinabili i necessari interventi". "Siamo arrivati ad autotassarci e portare da casa anche la carta igienica", si lamenta una delle mamme che ha partecipato alla protesta.