Sabato 14 marzo a Bologna si terrà una manifestazione regionale contro il governo Meloni, la guerra e la presenza di un Cpr in Emilia-Romagna. L’evento è promosso da Làbas e da oltre 60 sigle aderenti, con l’obiettivo di esprimere dissenso su questioni legate alle politiche attuali. La protesta coinvolgerà vari gruppi e cittadini che si oppongono a queste tematiche.

Bologna, 12 marzo 2026 - "La cura non è reato". Sabato 14 ci sarà la manifestazione regionale contro il governo Meloni, la guerra e un Cpr in Emilia-Romagna, organizzata da Làbas e altre 60 sigle aderenti. Il progetto: "Una serie di 'no' secchi, per una migliore società. Sì, invece, alla giustizia ecologica, all'Ue delle città ribelli, agli spazi sociali, alla libertà di movimento e alla cultura libertà", scrive Làbas nel manifesto che annuncia l'evento del fine settimana. Nel quadriportico di Vicolo Bolognetti, il municipio sociale autogestito, insieme ad altre associazioni, ha descritto in una conferenza stampa i punti della protesta. BOLOGNA. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Manifestazione a Bologna sabato 14 marzo, perché si protesta: quali sono "tutti i no"

