Manganelli torna in libreria con le Laboriose Inezie le recensioni dei classici a denti stretti

Giorgio Manganelli, scrittore e critico letterario lombardo trasferito a Roma, torna in libreria con “Laboriose Inezie”, una raccolta di recensioni dei classici. Manganelli, partigiano e insegnante, ha collaborato con il quotidiano Il Giorno, chiamato da Paolo Murialdi, e ha lavorato insieme a figure come Alberto Arbasino, Pietro Citati, Cesare Garboli e Andrea Barbato.

Giorgio Manganelli, lombardo trasferito a Roma, partigiano, insegnante e poi scrittore e critico letterario, ha collaborato con Il Giorno, chiamato da Paolo Murialdi, in una squadra eccellente formata, fra gli altri, da Alberto Arbasino, Pietro Citati, Cesare Garboli e Andrea Barbato. Nel 1986, parte delle sue fatiche di critico, alcune delle quali pubblicate sul Giorno, vengono raccolte in "Laboriose inezie”. Solo ora, dopo quarant’anni, il libro viene riedito da Adelphi. Il testo che pubblichiamo, come iniziale omaggio ai settant’anni del Giorno che si celebrano quest’anno, ne è un estratto che proviene proprio dalle pagine del quotidiano ed è datato 1968. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Manganelli torna in libreria con le “Laboriose Inezie”, le recensioni dei classici a denti stretti Articoli correlati “L’alba dei Leoni”, Stefania Auci torna in libreria con le origini della saga dei FlorioDopo aver conquistato oltre un milione e mezzo di lettori, Stefania Auci torna in libreria con “L’alba dei Leoni. Cinzia Mascelli torna in libreria con "Le pieghe del tempo"Terzo romanzo per l'autice modenese: una raccolta di 20 racconti pubblicata da PAV Edizioni e distribuita da Libro. Contenuti e approfondimenti su Laboriose Inezie Temi più discussi: Torna in libreria Laboriose inezie di Giorgio Manganelli; Manganelli torna in libreria con le Laboriose Inezie, le recensioni dei classici a denti stretti; Un elogio di Manganelli, il gourmet letterario; Napoli torna a sognare lo scudetto dopo il derby. Torna in libreria Laboriose inezie di Giorgio ManganelliLaboriose inezie di Giorgio Manganelli torna in libreria con Adelphi: recensioni letterarie su Dante, Ovidio e Pinocchio. stylo24.it Un elogio di Manganelli, il gourmet letterarioDopo molti libri postumi di Giorgio Manganelli in cui sono state raccolti scritti su letteratura e arte, come Concupiscenza libraria o Altre concupiscenze o Emigrazioni oniriche, ... ilmattino.it «La recensione come arte divinatoria». Da venerdì in libreria "Laboriose inezie" di Giorgio Manganelli. adelphi.it/libro/97888459… x.com