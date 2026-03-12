Il Manchester United ha messo nel mirino Murillo del Nottingham Forest con l’intenzione di rinforzare il reparto difensivo. La squadra inglese sta valutando diverse opzioni per convincere il club di appartenenza del difensore a cedere il giocatore, senza ancora aver definito un accordo. La trattativa tra le due parti è in corso, con l’obiettivo di arrivare a una soluzione nei prossimi giorni.

Calciomercato Inter, addio al 3-5-2! Chivu punta su quei due innesti per cambiare il centrocampo Bastoni Barcellona, l’allarme dalla Spagna per l’Inter: Deco ha incontrato l’agente del difensore! Lo scenario Mercato Milan, Allegri a pranzo con Furlani per programmare il futuro: svelate le richieste del tecnico su come spendere i 100 milioni di budget! Sacchi crede nel Milan: «7 punti dall’Inter sono tanti ma possono farcela! Ecco chi può essere l’uomo chiave per lo scudetto» Mercato Juve, spunta un nuovo nome per la porta dall’Inghilterra: svelata la strategia bianconera. Un’altra squadra di Serie A sullo sfondo Probabili formazioni Inter Atalanta, Bastoni ancora in dubbio? La gestione di Chivu per lui e Calhanoglu Mercato Inter, Calhanoglu sempre più lontano dai nerazzurri: le ultime. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Manchester United, occhi su Murillo per puntellare la difesa: la strategia per convincere il Nottingham Forest

Articoli correlati

Pronostico Nottingham Forest-Manchester City: Guardiola mette la sestaNottingham-Manchester City è una partita della diciottesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 13:30: diretta tv, probabili...

Leggi anche: Il Manchester United punta gli occhi su Igor Thiago

Contenuti e approfondimenti su Manchester United

Temi più discussi: Meglio di Rice: perché Tonali sarebbe perfetto per il Manchester United come erede di Casemiro; Dal Manchester United al PSG, tutti vogliono Osimhen! E il Bayern ci pensa per il dopo Kane; Al Liverpool e al Manchester United si sono arrabbiati moltissimo con Grok, l'intelligenza artificiale di X, per dei post offensivi; Elmas, il Manchester United l’ha messo nel mirino: cifre e dettagli dell’affare – TMW.

Manchester United, un difensore per la prossima stagione: occhi puntati su MurilloIl Manchester United guarda già alla prossima stagione. La formazione inglese, in corsa comunque per la qualificazione alla prossima Champions League con un terzo posto alle spalle di Arsenal e ... tuttomercatoweb.com

Schira – Napoli, occhi su Joao Gomes per l’estate: su di lui anche il Manchester UnitedIl Napoli è interessato a Joao Gomes per l'estate, riporta Nicolò Schira su X. Sul brasiliano c'è anche il Manchester United ... mondonapoli.it

L'ex stella del Manchester United propone una "legge internazionale: chi dà il via alle guerre deve essere il primo a combattere" facebook

Eljif Elmas è ancora il diamante del Napoli: anche in questa stagione si è dimostrato prezioso come non mai Secondo TMW, ora il Manchester United ha messo nel mirino il talento macedone per la prossima stagione, così come hanno fatto anche altri club d x.com