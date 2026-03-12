Malware mascherato da Claude Code e OpenClaw colpisce aziende e sviluppatori

Ricercatori di Kaspersky hanno individuato una nuova serie di attacchi informatici rivolti a aziende e sviluppatori che lavorano con l’intelligenza artificiale, in particolare a chi utilizza l’algoritmo Claude. Le minacce si presentano sotto forma di malware contraffatto, denominato Claude Code e OpenClaw, che colpisce sistemi e reti di chi si occupa di sviluppo AI. Questi attacchi seguono la scoperta della truffa legata a una falsa app di Starlink.

Dopo aver scoperto la truffa della falsa app di Starlink, i ricercatori di Kaspersky hanno identificato una nuova ondata di attacchi rivolti a chi lavora con l’AI, in particolare agli sviluppatori interessati a Claude Code, l’agente di programmazione di Anthropic. Questa campagna malevola ricalca schemi già noti: a dicembre, tutorial falsi di ChatGPT erano stati utilizzati per diffondere malware tramite annunci Google Ads. Il rischio si presenta già al momento della ricerca su Google per scaricare il software: invece di essere indirizzati al sito ufficiale, gli utenti si imbattono in annunci sponsorizzati posizionati in cima ai risultati. Questi portano a pagine web ospitate su Squarespace, praticamente identiche all’interfaccia e alla documentazione originale, rendendo difficile distinguere il falso dal vero. 🔗 Leggi su Billipop.com © Billipop.com - Malware mascherato da Claude Code e OpenClaw colpisce aziende e sviluppatori Articoli correlati Claude Code si aggiorna: arriva Code Review per controllare il codiceNel mondo dello sviluppo software, oggi l’AI non si limita a scrivere codice: può anche revisionarlo. AI OpenClaw: aziende nel panico, licenziamenti in arrivo per iOpenClaw: l’Agente AI Autonomo che Spaventa le Aziende e Ridisegna le Priorità di Sicurezza. Tutto quello che riguarda Claude Code InstallFix: la nuova minaccia informatica che sfrutta Claude Code di AnthropicInstallFix è un attacco informatico che sfrutta Claude Code per ingannare gli utenti e diffondere malware. Scopri come proteggerti. mrw.it InstallFix: variante ClickFix che sfrutta Claude CodeInstallFix sfrutta la popolarità di Claude Code per convincere gli utenti ad eseguire i comandi di installazione di Amatera presenti su un sito fake, ... msn.com