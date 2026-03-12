Maltempo, weekend di pioggia sull'Italia

Il fine settimana in Italia sarà caratterizzato da condizioni meteorologiche avverse con piogge diffuse e instabilità crescente. Le previsioni indicano pioggere sparse principalmente al centro-sud e nel nord-ovest del paese, coinvolgendo diverse regioni e portando a un peggioramento del tempo in molte aree.

Sarà un weekend di brutto tempo in diverse parti d'Italia. Gli esperti prevedono piogge sparse e instabilità in aumento al centro-sud e al nord-ovest.

