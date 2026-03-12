Maltempo allerta meteo gialla per temporali domani venerdì 13 marzo 2026 | le regioni a rischio

Domani, venerdì 13 marzo 2026, un’allerta meteo gialla riguarda diverse regioni italiane a causa di temporali e rovesci che interesseranno principalmente il Centro-Sud. Le previsioni indicano piogge intense e possibili fenomeni temporaleschi in alcune zone del Paese. L’attenzione si concentra su queste aree, dove le condizioni atmosferiche saranno più instabili durante la giornata.

