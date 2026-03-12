Malpensa Fiere apre le porte a Gardenium

Gardenium torna a Malpensa Fiere con una seconda edizione prevista per il prossimo fine settimana. L’evento, organizzato presso la struttura, si svolgerà tra sabato e domenica e coinvolgerà espositori e visitatori interessati al settore. La manifestazione si svolge nel centro fieristico e rappresenta un’occasione per presentare nuove proposte e prodotti legati alla natura e al giardinaggio.

Gardenium annuncia il suo ritorno a Malppensa Fiere con una seconda edizione in programma nel weekend. La manifestazione dedicata al florovivaismo, al design per esterni e alla cultura del vivere all'aria aperta si conferma così come uno degli appuntamenti più attesi della stagione. L'anno scorso son stati più di 10.000 i visitatori che hanno affollato i padiglioni, consolidando Busto Arsizio come punto di riferimento fieristico per il territorio. Il cuore dell'evento sarà la grande area espositiva, dove i visitatori potranno scoprire varietà botaniche selezionate, soluzioni di design per terrazzi e giardini, arredi per esterni e tecnologie innovative dedicate alla cura del verde.